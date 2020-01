Calciomercato Milan: perso Politano, l’obiettivo adesso è Cengiz Ünder (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Le ultime notizie di Calciomercato sulle trattative dei rossoneri raccontano dell'interesse per l'esterno d'attacco turco della Roma. Cengiz Ünder ha appreso dell'interesse del Milan e ha lasciato una porta aperta: non ha detto sì ma è disposto ad ascoltare la proposta che gli verrà messa sul piatto. Leggi la notizia su fanpage

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, incontro con il #PSV per Ricardo #Rodriguez - DiMarzio : ##Calciomercato | Terminato l'incontro tra il #PSV e il #Milan per la cessione di #Rodriguez -->… - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, tentazione Cengiz #Under dell'#ASRoma -