All’ex che lascia la casa alla moglie non resta neppure il seminterrato (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Secondo la Cassazione, quando i vani sono pertinenze dell’abitazione principale vanno lasciati all’assegnataria dell’immobile Leggi la notizia su ilsole24ore

petergomezblog : Lazio, 60 ex consiglieri regionali di Pd e Pdl annunciano ricorsi contro il taglio ai loro vitalizi che fa risparmi… - DavLucia : #3GiorniCon London #VentagliDiParole Inerente all’ambientazione carceraria il romanzo è stato influenzato sia dall’… - TerzoliAdele : @repubblica Ecco forse questo è un bel modo, e molto chiaro, per far capire all'ex che in ER non è affatto gradito… -