Alberto Urso, il giovane tenore di Sanremo 2020 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Sul palco dell'Ariston a sdoganare il pop lirico ci aveva pensato Andrea Bocelli, che di fatto è anche stato il fil rouge con il Festival di Alberto Urso, il tenore in gara a Sanremo 2020 con il brano Sole a Est. Cantante e polistrumentista (suona il pianoforte, il sax e la batteria), a soli 22 anni il giovane è passato, in un anno, dall'essere un semisconosciuto a concorrente di Amici di Maria De Filippi, poi vincitore e, a breeve, uno dei Campioni della 70°edizione del Festival di Sanremo. Una gara che, in qualche modo, ha un tocco familiare, perché tra i cantanti "contro" cui gareggia, Alberto avrà anche Giordana Angi, seconda classificata di Amici, nonché sua amica con cui collabora, tanto che è la cantante (insieme ad altri autori) a firmare il testo della canzone Sole a Est. Alberto Urso, "piccoli tenori ... Leggi la notizia su gqitalia

mariacrisfilipp : Mi sa che quest’anno Sanremo lo vedrò solo per l’esibizione di Alberto Urso, di Tosca e Raphael Gualazzi, poi cambierò canale... - urso_fan : RT @viki_serafin: Io so che ci sei, tu sai che ci sono se hai bisogno di me, l’amico che hai non si è mai fatto negare nel bene e nel male… - AngelaVillani9 : RT @InkSonoro: SANREMO 2020 ?? TotoSanremo! Il girone dei vincitori ?? Chi preferite tra Anastasio e Alberto Urso? Seguite il profilo Twitter… -