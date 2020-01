Al Teatro dei Mendicanti di San Giovanni a Teduccio in scena “Else, l’esercizio della resurrezione” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Sabato 18 gennaio ore 20.30 e domenica 19 gennaio ore 18.30 presso il “The Beggars’ Theatre” ovvero Il Teatro dei Mendicanti, per lo spettacolo Else, l’esercizio della resurrezione, tratto da La signorina Else di Artur Schnitzler Due serate di Teatro, quindi per il prossimo fine-settimana, quando andrà in scena al The Beggars’ Theatre – Il Teatro dei Mendicanti di San Giovanni a Teduccio, una realtà ormai larga espansione per la zona orientale di Napoli, lo spettacolo, diretto da Mariano Bauduin, Else, l’esercizio della resurrezione. Firmato da Gennaro Monti, questo spettacolo è liberamente ispirato al celebre dramma La Signorina Else di Arthur Schnitzler, lo stesso autore di Doppio sogno, dal quale Kubrick ha tratto ispirazione per il suo ultimo film. Sul palco, ad interpretare uno dei personaggi più noti dello scrittore austriaco, avremo la brava e bella Chiara Di ... Leggi la notizia su 2anews

