Strage dei treni, assolta l'ex dirigente del ministero delle Infrastrutture. Era accusata dei mancati controlli sulla linea (Di martedì 14 gennaio 2020) La prima sentenza per l'incidente del 12 luglio 2016 in cui morirono 23 persone e 51 rimasero ferite. Il pm aveva chiesto la condanna a 5 anni. Per l'accusa Elena Molinaro non avrebbe adottato i provvedimenti per ridurre i rischi sul tratto a binario unico Leggi la notizia su repubblica

