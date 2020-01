Secolo: l’Ordine degli ingegneri di Genova apre un’istruttoria su chi autorizzò il retrofitting del Morandi (Di martedì 14 gennaio 2020) L’Ordine degli ingegneri di Genova ha intenzione di aprire un’istruttoria su due ingegneri che hanno avuto a che fare con le indagini sul crollo del Ponte Morandi. A prescindere da quello che sarà l’esito del processo. Un provvedimento che potrebbe sfociare nella sospensione dall’attività lavorativa. Non solo: altri 30 ingegneri genovesi rischiano la stessa sorte. La notizia è sul Secolo XIX. Si tratta di una novità, perché finora, per provvedimenti del genere, gli Ordini hanno sempre atteso l’esito dei procedimenti giudiziari. Sono due, come anticipato, gli ingegneri nell’occhio del ciclone, entrambi oggetto di avviso di garanzia. Entrambi sono stati membri della commissione del Provveditorato alle opere pubbliche che autorizzò il progetto di retrofitting sul viadotto presentato da Autostrade nel marzo del 2018. Si tratta di Antonio Brencich e ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : Secolo: l'Ordine degli ingegneri di Genova apre un'istruttoria su chi autorizzò il retrofitting del Morandi - ilNap… - 1000_best : Vi hanno chiuso l'ordine nel XVIII secolo, nel XXI finirete malissimo. Nefasti. - Oblomov : @GianfrancoFeeni Certo, prendiamo l'esempio dell'altro ieri invece di guardare al mezzo secolo e passa di smantella… -