Sara Croce, chi è e cosa fa la Bonas di Avanti un altro (Di martedì 14 gennaio 2020) Il 6 gennaio 2020 è iniziata la nuova edizione di Avanti un altro, il game show condotto da Paolo Bonolis. Tante le novità, tra cui la nuova Bonas, che da quest’anno è interpretata da Sara Croce. Ex Madre Natura a Ciao Darwin 8, scopriamo qualcosa in più in merito alla sua vita privata e professionale. La carriera di Sara Croce Nata nel 1998 e alta 182 cm, Sara Croce, dopo aver conseguito il diploma in Scienze applicate, si è iscritta alla facoltà di Comunicazione d’impresa presso lo Iulm di Milano. Nel 2017, dopo essere stata eletta Miss Miluna Lombardia, ha preso parte a Miss Italia, dove si è classificata quarta. Sempre nello stesso anno, poi, ha ricoperto il ruolo di Eva Kant per una mostra su Diabolik a Bergamo. Il 2019 segna un momento importante nella carriera della giovane modella, vestendo i panni di Madre Natura a Ciao Darwin. Come dichiarato dalla stessa Sara Croce su ... Leggi la notizia su thesocialpost

fedmorr : @nzingaretti Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno, Ogni Cristo scenderà dalla croce E anche gli uccelli fa… - lanavediteseoed : 'La determinazione a non posare la croce rende questo un romanzo non sul dolore, ma sulla necessità morale di accog… - AntonioRetni76 : @BeppeMarottaMa1 @lazarismo Solo Domenica? Falli così in area di #DeLight ad occhio e croce ne ricordo almeno 6 in… -