Sarà Billie Eilish a cantare la canzone del nuovo James Bond? (Di martedì 14 gennaio 2020) La voce sensuale e suggestiva di Billie Eilish potrebbe accompagnare la nuova missione dell'agente James Bond di Daniel Craig nel nuovo film No Time To Die. La MGM ha già confermato che il premio Oscar Hans Zimmer si occuperà della colonna sonora del nuovo film di James Bond, No Time to Die.

