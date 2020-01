Sanremo 2020: ecco tutte le conduttrici (Di martedì 14 gennaio 2020) Almeno '10 ragazze' per Amadeus nelle 5 serate di Sanremo 2020. Dopo settimane di rumors, indiscrezioni, anticipazioni e soffiate, ecco il cast al completo delle conduttrici di Sanremo 2020 che affiancheranno il direttore artistico e il 'main host' Amadeus.Confermante Antonella Clerici, arrivata con lui a Sanremo alla vigilia della conferenza, Laura Chimenti ed Emma D'Aquino, volti del Tg1 'sdoganate' anche da Fiorello a Viva RaiPlay! (e con loro si ufficializza la strada dei mezzibusti Rai ospiti all'Ariston inaugurata da Baglioni proprio con la D'Aquino, oltre che con sua maestà Franca Leosini), Diletta Leotta e Francesca Sofia Novello, modella e finora nota soprattutto come compagna di Valentino Rossi.Questi i volti immortalati prima ancora della conferenza stampa del 14 gennaio in uno scatto pubblicato dall'Ufficio Stampa Rai. #Sanremo2020, tra poco la conferenza stampa in ... Leggi la notizia su blogo

