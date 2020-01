Perché il 2020 non poteva iniziare meglio per Tesla (Di martedì 14 gennaio 2020) Elon Musk, patron di Tesla (foto: Getty) Il 2020 è iniziato davvero nel migliore dei modi per il campione americano dell’auto elettrica Tesla. Le azioni del gruppo hanno sfondato il tetto dei 500 dollari, e nel quarto trimestre dell’anno sono cresciute più del doppio rispetto al periodo precedente, quando il titolo scambiava a Wall Street col valore di 247 dollari ad azione. Ed è certamente un’ottima notizia anche per il fondatore della casa automobilistica, Elon Musk, che in pochi mesi ha visto lievitare il suo patrimonio da circa 22 miliardi a 29 miliardi di dollari. Ma le buone notizie non si esauriscono qui per Tesla. Sull’onda del successo di quest’ultimo trimestre, la valutazione di mercato del colosso di Palo Alto è arrivata a oltre 90 miliardi di dollari, superando così quella di General Motors e Ford messe insieme e avvicinandosi a quella di Volkswagen, leader mondiale nel ... Leggi la notizia su wired

Perché 2020 Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Perché 2020