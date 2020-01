Pagare in contanti: nel 2020 si abbassa ancora la soglia. Qual’è il nuovo limite (Di martedì 14 gennaio 2020) La Legge di Bilancio 2020 varata dal Governo ha deciso di abbassare ulteriormente la soglia per i pagamenti in contanti a partire dal 1° luglio. Soldi in contanti (foto pixabay) Pagare in contanti diventa sempre più difficile. Se oggi il tetto per il pagamento con soldi liquidi è di 3 mila euro, (come era stato deciso dalla legge di Stabilità 2016 sotto il governo Renzi), a partire dal 1° luglio 2020 il Governo ha deciso di abbassare a 2.000 euro la soglia per i pagamenti. Dal 1° gennaio 2022 poi il limite scenderà ulteriormente a mille euro. Si tratta di un’ulteriore strategia per la lotta all’evasione fiscale e si inserisce all’interno del cosiddetto «Piano per la rivoluzione Cashless». In questo modo si incentiva la tracciabilità dei pagamenti ma porterà nel tempo ad una riduzione del denaro contante a tutto vantaggio delle carte e dei ... Leggi la notizia su chenews

