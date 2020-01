NEVE in EGITTO si spinge sul deserto del Sinai. VIDEO (Di martedì 14 gennaio 2020) V1 Se in Europa l'inverno stenta tantissimo con caldo anomalo davvero impressionante, l'altra faccia della medaglia è invece quel che accade sul Vicino Oriente, dove si stanno invece vivendo condizioni di meteo pienamente invernale, a seguito dell'irruzione fredda dello scorso weekend sul Basso Mediterraneo. La NEVE ha colpito l'EGITTO ed in particolare la parte meridionale del Sinai, ricoprendo di bianco persino il celebre monastero di Santa Caterina. La NEVE ha costuito ulteriore grande attrazione da richiamo turistico, una volta che VIDEO e foto si sono diffusi sui social. Centinaia di turisti sono accorsi a Santa Caterina per vedere la NEVE, che sabato ha iniziato a sciogliersi nelle strade ma è proseguita sulle cime delle montagne. Il capo del consiglio comunale della città, Talaat al-Anani, ha dichiarato che tutte le strade sono aperte e che questa NEVE ha ... Leggi la notizia su meteogiornale

