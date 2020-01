Napoli-Perugia: Gattuso conferma Ospina in porta e Di Lorenzo centrale. Spazio a Lozano e Llorente (Di martedì 14 gennaio 2020) Questa la formazione ufficiale con cui il Napoli affronterà al San Paolo alle 15 il Perugia per gli ottavi di Coppa Italia in una cornice di pubblico quasi surreale dati i 4 mila biglietti venduti. Napoli: Ospina, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui, Elmas, Fabian, Zielinski, Lozano, Llorente, Insigne. All: Gattuso L'articolo Napoli-Perugia: Gattuso conferma Ospina in porta e Di Lorenzo centrale. Spazio a Lozano e Llorente ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

