Meteo Roma: previsioni per mercoledì 15 gennaio Altra giornata di bel tempo sulla Capitale con ampie schiarite al mattino e al pomeriggio; in serata le condizioni Meteo non subiranno variazioni. Temperature comprese tra +2°C e +12°C. Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 15 gennaio Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente sull'intero territorio sia al mattino sia poi al pomeriggio; ampi spazi di sereno in serata, locali addensamenti sul viterbese. Meteo Italia: previsioni per mercoledì 15 gennaio Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi, deboli piogge in Liguria. Al pomeriggio ancora cieli in prevalenza nuvolosi, deboli piogge in Liguria. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con nuvolosità anche compatta, deboli piogge in Liguria. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli di direzione ...

