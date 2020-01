Mara Venier: 'ho sofferto di depressione per molto tempo'/ 'Avevo un grande vuoto..' (Di martedì 14 gennaio 2020) Mara Venier risponde ai fans su Instagram e racconta dello stato depressivo in cui ha vissuto per tanto tempo dopo la morte della mamma. Leggi la notizia su ilsussidiario

fattoquotidiano : SAN BETTINO La figlia di Craxi ospite di Rai1, nel salotto di Mara Venier: “Tuo padre era un amico” [di Ilaria Proi… - trash_italiano : #Sanremo2020: Mara Venier condurrà insieme ad Amadeus la serata finale - IlContiAndrea : Mara Venier co-condurrà #Sanremo2020 la serata finale, l’8 febbraio -