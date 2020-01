Lo scontro tra tre treni della metropolitana di Napoli a Piscinola (Di martedì 14 gennaio 2020) Incidente intorno alle 7 tra tre treni della linea 1 della metropolitana di Napoli appena fuori dalla stazione Piscinola. Lo scontro è avvenuto tra un treno che dal deposito si stava immettendo sul binario 1 e che si è scontrato con un altro che viaggiava sullo stesso binario e che si apprestava a entrare in stazione. L’incidente ha coinvolto un treno con molti passeggeri a bordo che era appena partito dal binario 2 della stazione di Piscinola. L’urto avrebbe fatto saltare tre porte del convoglio. Lo scontro tra tre treni della metropolitana di Napoli a Piscinola Secondo quanto si e’ appreso, un ferito per trauma toracico da schiacciamento potrebbe essere il macchinista di uno dei due treni, ed è stato ricoverato all’ospedale Caldarelli, mentre un altro ferito, forse una ragazza, passeggera su uno dei treni, e al al CTO. Tutti gli ospedali della zona collinare ... Leggi la notizia su nextquotidiano

