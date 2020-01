LIVE Venezia-Brescia 54-38, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: vantaggio ampio per gli orogranata a fine terzo quarto (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 57-43 1/2 per Laquintana ai liberi. 57-42 Ancora Zerini a segno, doppia cifra per lui. De Raffaele chiede subito il timeout. 57-40 Assist di Warner per Zerini, prestazione positiva per il numero 0 della Germani. 57-38 Venezia comincia bene l’ultimo periodo: a segno Bramos con la tripla. INIZIO ULTIMO QUARTO La squadra di Walter De Raffaele arriva dunque all’ultima pausa con un vantaggio piuttosto rassicurante: a Brescia serve una rimonta fenomenale. FINE TERZO QUARTO: Venezia-Brescia 54-38 54-38 Preziosissimo Vidmar a rimbalzo offensivo: due punti da sotto per il numero 14 della Reyer. Ultimo minuto del terzo quarto. 52-38 1/2 per lo sloveno. Tanti viaggi in lunetta in questo momento della gara: ora toccherà a Vidmar. 51-38 2/2 per Warner. Warner si muove bene col corpo sulla linea di fondo e subisce il fallo di De Nicolao: due ... Leggi la notizia su oasport

