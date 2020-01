LIVE Italia-Grecia 7-4, Europei pallanuoto 2020 in DIRETTA: gol magnifico di Luongo per il triplo vantaggio (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8′ Si infuria Campagna: spettacolare la girata di Mourikis al centro, 7-5. 7′ Grecia che è in crisi, Dolce sfiora l’ottava rete centrando il montante. 6′ Luongo!!! Palla all’angolino da lontanissimo! Triplo vantaggio azzurro: 7-4. 5′ Italia che non concretizza le opportunità avute. Bisognava trovare un altro break ora. 4′ Ora è Settebello show: gli azzurri muovono la palla in una maniera eccezionale, ma per ben due volte Fondelli spreca davanti al portiere avversario. 3′ Che bomba di Pietro Figlioli su assist di Di Fulvio! Doppio vantaggio per gli azzurri, 6-4. 2′ Ci riprova Di Fulvio, questa volta si salva il portiere greco. 1′ Alzo e tiro davvero devastante per Francesco Di Fulvio: si sblocca la stella tricolore, arriva il 5-4 Italiano. 1′ Rientrano in acqua le squadre, ... Leggi la notizia su oasport

