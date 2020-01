L’Ansa compie 75 anni, Mattarella: “Ruolo fondamentale, serve sostegno pubblico” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il presidente della Repubblica ha visitato la sede dell’Ansa, in occasione del 75° anniversario. Mattarella ha ricordato il ruolo delle agenzie di stampa. ROMA – L’Ansa compie 75 anni. La notissima agenzia di stampa ha ricevuto nell’occasione la visita del presidente della Repubblica. Ansa, la visita di Mattarella Sergio Mattarella è stato ricevuto dal presidente Giulio Anselmi, dal direttore Luigi Contu e dall’Ad Stefano De Alessandri, Mattarella ha incontrato i giornalisti dell’Ansa nella newsroom. Il primo flash dell’ANSA che il 31 gennaio 2015 ha dato la notizia dell’elezione a capo dello Stato, con la foto dell’applauso del Parlamento in seduta comune per il dodicesimo presidente della storia della Repubblica. È l’omaggio dell’Ansa a Sergio Mattarella che oggi ha visitato la storica sede di via della ... Leggi la notizia su newsmondo

