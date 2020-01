La doppia vita di Imma Pirone: "Recito in Un Posto al Sole e faccio le pulizie" - (Di martedì 14 gennaio 2020) Luana Rosato L'attrice di Un Posto al Sole, Imma Pirone, racconta le umili origini e spiega che, dopo la morte del padre, aiuta la mamma nella ditta di pulizie a conduzione familiare Interpreta Clara, una cameriera che seduce Gabriele Palladini nella storica soap opera di Rai 3 Un Posto al Sole, ma l’attrice Imma Pirone non è del tutto estranea al lavoro che conduce il suo personaggio. 32enne di Torre Del Greco, la Pirone coltiva da sempre il sogno della recitazione e grazie alla fiction Rai sta avendo la possibilità di farsi conoscere dal grande pubblico. La sua è la storia di una ragazza che, pur provenendo da una famiglia umile, è riuscita a realizzare il suo sogno con fatica e tenacia, senza mai dimenticare le origini e tenendo bene a mente che ogni lavoro è dignitoso. “La danza era il mio sogno e non avrei voluto fare altro. Però lasciai. Mi diplomai come ragioniera ... Leggi la notizia su ilgiornale

Seleavn : Ho una doppia vita perché rovinarne una sola non mi bastava - Blackentropic : Comunque mi sono appena ricordata di aver sognato un mio amico che era Post Malone ed aveva una doppia vita, quell… -