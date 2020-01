Italia’s Got Talent torna dal 15 gennaio su TV8. Joe Bastianich in giuria (Di martedì 14 gennaio 2020) Italia’s Got Talent dal 15 gennaio su TV8. Novità di questa edizione Joe Bastianich in giuria e il Golden Buzzer del pubblico torna dal 15 gennaio 2020 su TV8, Sky Uno e in streaming su Now Tv, in onda tutti i mercoledì alle ore 21.30, il Talent show prodotto da Fremantle, Italia’s Got Talent. La formula del format rimane invariata ma la grande novità sarà nel tavolo della giuria. Infatti ad affiancare la campionessa olimpica Federica Pellegrini, che torna per la sua seconda volta, la regina della discografia Mara Maionchi ed il comico Frank Matano troveremo Joe Bastianich, noto ristoratore ed imprenditore volto noto di Masterchef. A condurre le 7 puntate di Audizioni e la Finale live tornerà Lodovica Comello. Siete curiosi di scoprire quanto @JBastianich ha imparato dai nostri giudici? È quasi tutto pronto per la prima puntata di #IGT! Leggi la notizia su dituttounpop

