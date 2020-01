Il ritorno di Simone Montedoro in Don Matteo 12, i fan vedranno un Tommasi “smemorato” (Di martedì 14 gennaio 2020) Per cinque stagioni lo abbiamo visto indossare la divisa; dopo quattro anni di assenza, Simone Montedoro in Don Matteo 12 torna a vestire i panni del Capitano Tommasi.La nuova stagione ha debuttato giovedì scorso partendo subito col botto. Ben sette milioni di spettatori su Rai1 e uno share di oltre il 30%, segno che l'affetto dei fan per Don Matteo è rimasto immutato nel tempo. Il futuro della fiction è ancora nel limbo - non è ancora detto che finirà quest'anno - ma nel frattempo il pubblico potrà riabbracciare uno dei personaggi più amati.In un'intervista con Sorrisi, Simone Montedoro ha parlato del suo ritorno in Don Matteo 12, anticipando come ritroveremo il suo alter ego televisivo. L'occasione sarà per un singolo episodio, in onda giovedì su Rai1. L'addio a Tommasi, avvenuto al termine della decima stagione, è stato dettato da una scelta narrativa, come spiega ... Leggi la notizia su optimaitalia

