Il Molo Rosso 2 trasloca in seconda serata: anticipazioni seconda puntata (Di martedì 14 gennaio 2020) Non ha certo la stessa fortuna de La Casa di Carta, nonostante l’autore e il protagonista siano gli stessi la seconda stagione de Il Molo Rosso. La serie tv spagnola di Alex Pina, con protagonista Alvaro Morte, complici i bassi ascolti dell’esordio di martedì scorso, abbandona il prime time di Rai2 per essere trasmessa in seconda serata. In prima serata alle 21.20, il film Amore, cucina e curry. La messa in onda dei primi due episodi, lo scorso 7 gennaio, è stata un flop: solo 779.000 spettatori, pari al 3.3% di share, complice anche il fortunato debutto su Italia 1 de La Pupa e il Secchione e Viceversa. Il Molo Rosso 2: anticipazioni seconda puntata di martedì 14 gennaio 2020 Fran comunica ad Alejandra che Oscar ha sottratto ad Andres un quaderno azzurro con la contabilità illegale dei suoi locali. Per questo lui rischia la vita. Gli confessa anche di essere innamorato di leì. Ma ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

