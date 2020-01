Harry e Meghan, la Regina dice sì alla loro nuova vita (Di martedì 14 gennaio 2020) La Regina Elisabetta non aveva assolutamente voglia di un altro scandalo a corte come quello che aveva coinvolto il figlio Andrea nel caso Weinstein: l'uscita di Meghan ed Harry dalla famiglia reale avverrà. Lo ha deciso la sovrana dopo il vertice a Norfolk con il principe Carlo, William e appunto il principe Harry, che la scorsa settimana ha annunciato di rinunciare ai titoli per mantenersi autonomamente con Meghan Markle.Si legge in un comunicato ufficiale della Regina: “Dopo discussioni molto costruttive il principe Harry e la moglie Meghan potranno dividere il proprio tempo tra Regno Unito e Canada per un periodo di transizione perchèio e la mia famiglia”sosteniamo totalmente il loro desiderio di farsi una nuova vita, anche se avremmo preferito che rimanessero pienamente parte della famiglia realerispettiamo e comprendiamo il loro desiderio di vivere una vita più indipendente pur ... Leggi la notizia su blogo

