Giovanni Custodero, il messaggio della fidanzata: “Ora devi reggermi tu” (Di martedì 14 gennaio 2020) Il giorno dopo la scomparsa di Giovanni Custodero, l’ex calciatore che ha scelto il coma farmacologico al posto della sofferenza, è arrivato il saluto della fidanzata Luana. Tramite Facebook, ha condiviso una loro foto e un messaggio d’amore e d’addio. La storia di Custodero trova così un altro commovente capitolo. La morte di Giovanni Custodero La sua storia ha catalizzato l’attenzione pubblica, perché Giovanni Custodero di Fasano ha fatto qualcosa con cui tutti possono empatizzare: ha scelto di rifiutare il dolore, un male lancinante che rendeva la sua vita indegna di essere vissuta da vigile. Malato di sarcoma osseo, nelle sue ultime ore ha deciso così di farsi sedare per non dover più sentire dolore, non dopo la gamba amputata, le chemioterapie e tanti altri trattamenti che, purtroppo, non l’hanno salvato.Poche ore dopo la sua sedazione, i familiari di Custodero lo avevano ... Leggi la notizia su thesocialpost

