Gabriele e Silvio Muccino hanno fatto pace: ecco cosa è successo (Di martedì 14 gennaio 2020) Fratelli non più coltelli. Gabriele e Silvio Muccino hanno fatto finalmente pace. La faida ben poco cinematografica e molto giudiziaria è finita proprio oggi nell’aula di un tribunale. Ed è stato Gabriele a fare un passo indietro dopo che nel 2016 aveva querelato per diffamazione Silvio. Il dietrofront si è verificato oggi durante la prima udienza del processo nato dalla denuncia e che vedeva Silvio imputato, rinviato a giudizio già dal maggio scorso. Il 3 aprile 2016 durante la trasmissione L’Arena di Massimo Giletti il fratello più giovane aveva dichiarato che Gabriele, non presente in studio, aveva aggredito la moglie Elena Majoni nel 2012. “Sua moglie spesso mi raccontava che lui veniva alle mani ed era violento e aggressivo. Ci sono stati ripetuti episodi di violenza domestica”, aveva raccontato Silvio rievocando un episodio in cui lo schiaffo di Gabriele avrebbe perforato il ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

