Elisa Isoardi sbaglia giorno: gaffe in diretta a La prova del cuoco (Di martedì 14 gennaio 2020) La prova del cuoco, Elisa Isoardi commette una gaffe all’inizio della puntata di oggi: “Buon mercoledì…” Piccola gaffe per Elisa Isoardi all’inizio della puntata de La prova del cuoco di oggi, martedì 14 gennaio 2020: entrando in studio accompagnata dal Zenit, con la sigla in sottofondo e gli applausi del pubblico, ha infatti affermato che oggi è… mercoledì! Proprio così. Dopo un piccolo siparietto con il cane, entrato a far parte ufficialmente del cast de La prova del cuoco fin dall’inizio di questa edizione, Elisa Isoardi, rivolgendosi ai telespettatori, ha infatti asserito: “Buon mercoledì a tutti! Buon mercoledì 14 gennaio”. Claudio Lippi commette la stessa gaffe di Elisa Isoardi a La prova del cuoco: “Buon mercoledì” Ha quindi ripetuto più volte “Buon mercoledì” Elisa Isoardi all’inizio della ... Leggi la notizia su lanostratv

