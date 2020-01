Dj Navi, per i genitori non è sua la lettera suicida: “Grafia imitata da chi lo conosceva” (Di martedì 14 gennaio 2020) Per la famiglia Ciullo non fu la mano di Ivan a scrivere la lettera ritrovata dopo la morte del Dj, il 22 giugno 2015 nelle campagne di Acquarica del Capo, nel Leccese, dove il corpo del 31enne fu trovato impiccato a un albero. Di diverso avviso i periti della Procura Di Lecce, per cui sarebbe stato proprio Ivan a scrivere a 'Mamma e Sergio'. La grafia è stata comparata con esito negativo anche a quella dell'ex compagno indagato per istigazione al suicidio. Leggi la notizia su fanpage

