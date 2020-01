Daniele Persegani prepara gnocchi di ceci con pancetta, la ricetta La prova del cuoco (Di martedì 14 gennaio 2020) Un’idea golosa e originale a La prova del cuoco oggi 14 gennaio 2020 con la ricetta di Daniele Persegani degli gnocchi di ceci con la pancetta affumicata. Come sempre Persegani a La prova del cuoco ci regala piatti golosi e facili da preparare e oggi in sfida con la sua carissima amica Alessandra Spisni ha vinto con la ricetta di questi gnocchi fatti con farina e ceci precotti. I ceci ovviamente li possiamo cuocere anche noi a casa ma anche quelli già pronti saranno ottimi per la ricetta di Daniele Persegani. Un primo piatto de La prova del cuoco davvero ricco di gusto e di energia, un piatto unico ma anche un piatto furbo per fare mangiare a tutti i legumi. Così i ceci piaceranno finalmente anche ai più piccoli: Ecco la ricetta per fare gli gnocchi con i ceci. LA ricetta DEGLI gnocchi DI ceci CON pancetta AFFUMICATA DI Persegani – RICETTE LA prova DEL cuoco OGGI 14 GENNAIO ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

RicetteInTv : “La prova del cuoco”: gnocchi di ceci con pancetta affumicata di Daniele Persegani -