Come cambia il Reddito di Cittadinanza nel 2020: ecco le novità (Di martedì 14 gennaio 2020) Dopo le critiche ricevute dal Reddito di Cittadinanza per il fatto che solo una minima parte dei beneficiari abbia effettivamente trovato un impiego, arrivano le novità alla misura cardine del Movimento Cinque Stelle: con un decreto del ministero del Lavoro, si è infatti stabilito che chi riceve il RdC dal 2020 avrà un nuovo obbligo, quello di svolgere i cosiddetti Puc, i progetti utili alla collettività, presso il proprio Comune di residenza. Leggi la notizia su fanpage

Capezzone : Su @atlanticomag @jimmomo spiega come e perché #Trump abbia vinto il match dopo l’eliminazione mirata di #Suleimani - krishnadeltoso : RT @letteratume: Come cambia la nostra lingua e il rapporto tra scrittura e oralità ai tempi dell' 'e-taliano'. Tutto in un denso e interes… - Treccani : RT @letteratume: Come cambia la nostra lingua e il rapporto tra scrittura e oralità ai tempi dell' 'e-taliano'. Tutto in un denso e interes… -