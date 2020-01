Col pasticcio del libro Sarah si gioca il conclave (Di martedì 14 gennaio 2020) Domani esce in Francia il libro a doppia firma “Benedetto XVI- Cardinale Sarah” sulla necessità del celibato dei preti, al centro dell’ultimo giallo vaticano, un vero e proprio liber-gate. E sarà un po’ come un Gronchi rosa (il francobollo che per errore fu stampato di questo colore ai tempi del Presidente della Repubblica Gronchi) per la Chiesa. Visto che la seconda edizione francese e quella italiana (in libreria a fine gennaio) saranno pubblicati con il cardinale come unico autore con “la collaborazione di Benedetto XVI”.Lo ha confermato martedì a Le Figaro (che aveva avuto le prime anticipazioni del libro, domenica) sia il cardinale Sarah che il segretario privato di Ratzinger Georg Gänswein. Non quindi il “Cardinal Sarah” soltanto, con il ritiro del nome di Benedetto XVI, come è stato detto e ... Leggi la notizia su huffingtonpost

