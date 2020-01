Chi è Maria Luisa Gavazzeni, la suocera di Michelle Hunziker (Di martedì 14 gennaio 2020) Bella, elegante e di successo: Maria Luisa Gavazzeni è la madre di Tommaso Trussardi e la suocera di Michelle Hunziker. Riservata e lontano dai riflettori, ha vissuto un grande amore con Nicola Trussardi, capo della celebre maison di moda e padre dei suoi quattro figli: Francesco, Beatrice, Tomaso e Gaia. Maria Luisa ha sempre lavorato accanto al marito in tutto il periodo in cui Trussardi è stato direttore creativo del brand. Non è solo un’esperta di moda però, ma anche una letterata, tanto che insegna all’Università La Sapienza di Roma. Negli anni Settanta fu Nicola Trussardi a trasformare l’azienda di famiglia da laboratorio artigianale che produceva guanti a maison internazionale grazie anche al supporto della moglie. La vita di Maria Luisa Gavazzeni è stata segnata non solo da fama e successo, ma anche da grandi dolori. Il primo la morte di suo marito Nicola, ... Leggi la notizia su dilei

