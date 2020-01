Britney Spears esagerata: seno in mostra su una macchina [FOTO] (Di martedì 14 gennaio 2020) Britney Spears sa come giocare le sue carte. Purtroppo la stampa non è stata molto clemente con lei (anche a seguito della sua vita a dir poco eccentrica) ma la bella cantante non molla mai e sul suo Instagram è più attiva che mai. Per questo poche ore fa ha deciso di deliziare i suoi followers con uno scatto provocante che riflette tutta la sua grinta ed energia. Britney e le auto: la combo vincente Britney ha condiviso con i suoi fan uno scatto proveniente dall‘ultimo servizio FOTOgrafico che la cantante ha fatto. In questo scatto si mostra molto decisa e sicura di sé, mentre si alza stando in piedi su una macchina rosso fiammante. La bella cantante di “Ops I did it again” indossa una mise total pink che esalta perfettamente le sue meravigliose curve. Inoltre copre il seno solo con un reggiseno rosa, che rende la sua scollatura invitante ed ... Leggi la notizia su velvetgossip

yummygiammy : sto ripetendo attraverso le slide, scorrendo, tutto l'esame mentre ascolto Britney Spears e spero solo che all'esam… - diGennaroN14 : Ragazza uguale a Britney Spears in treno ???????????? - ToxZak : RT @idolsmusicnews: #MusicHistory 16 anni fa, Britney Spears rilasciava il singolo 'Toxic'! #britneyspears -