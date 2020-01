Australian Open 2020, programma e orari qualificazioni 15 gennaio: tutti gli azzurri in campo (Di martedì 14 gennaio 2020) Seconda giornata di qualificazioni in arrivo agli Australian Open, dopo una prima giornata che definire faticosa è anche poco, visto che, al di là dei puri successi degli italiani, l’argomento principale di discussione si è rivelato essere il tasso di inquinamento dell’aria di Melbourne, stanti gli incendi con gli annessi danni. Sarà la notte del debutto di Sara Errani, che è opposta alla russa Anna Kalinskaya, attuale numero 5 del seeding; il loro match è programmato come secondo sulla 1573 Arena, subito dopo quello tra Alessandro Giannessi e il sudcoreano Duck-Hee Lee. Impegno alla mezzanotte italiana, oltre che per Giannessi, anche per Federico Gaio, opposto al belga Kimmer Coppejans, visto in ATP Cup in buona condizione. A chiudere il programma del suo Court 5 c’è poi Stefano Napolitano, atteso dal complicato argentino Facundo Bagnis. Debutta sul Court 13 (terzo ... Leggi la notizia su oasport

