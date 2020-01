Arrestata colf che rubava argenteria e gioielli ad anziani (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma – Una colf brasiliana e’ stata Arrestata dalla Polizia di Stato perche’ rubava gioielli ed argenteria ai suoi anziani datori di lavoro. Il sistema era ben rodato: la donna di origini brasiliane, con la complicita’ del marito, tramite un famoso sito, si offriva come badante o colf referenziata e poi carpita la fiducia del datore di lavoro di turno, lo derubava poi dell’argenteria, dei soldi e dei gioielli. L’attivita’ criminale e’ stata, pero’, interrotta dalla Polizia di Stato. Al primo colloquio di lavoro la donna dichiarava di aver lavorato fino a poco tempo prima per un professionista, il quaele, essendo sempre in viaggio, poteva essere contattato solo sul suo cellulare. La vittima, per assicurarsi delle referenze, chiamava allora il precedente datore e a quel punto subentrava il marito che confermava quanto detto dalla ... Leggi la notizia su romadailynews

