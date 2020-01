A14, sigle autotrasportatori, pronti ad azioni legali Riunione tra Cna Fita e Fai-Conftrasporto (Di martedì 14 gennaio 2020) Pescara - Chiedono di essere convocati e ascoltati in tutti i tavoli nazionali e locali organizzati per affrontare l'emergenza A14, dove si parla di autotrasporto senza ascoltare mai i diretti interessati. Mantengono alta la mobilitazione della categoria e minacciano l'avvio di azioni legali a tutela dei danni patiti per i forti ritardi nell'attività, a causa delle interruzioni sul tratto abruzzese dell'autostrada. Incontro a Pescara, nella sede di Cna Abruzzo, tra rappresentanti dell'autotrasporto delle imprese aderenti a Cna-Fita Abruzzo e Fai-Conftrasporto Abruzzo e Molise per chiedere il rapido dissequestro del viadotto Cerrano. Le due sigle dell'autotrasporto chiedono una programmazione urgente dei lavori necessari alla riapertura della seconda corsia, ora vietata al traffico, oltre alla rimozione di limiti (velocità, distanze minime) che ... Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

