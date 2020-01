Vittorio Brumotti, l’inviato di Striscia la notizia aggredito a Monza: ‘Ringrazio il giubbotto antiproiettile’ (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nuova aggressione ai danni di Vittorio Brumotti e della troupe di Striscia la notizia. Non si contano più ormai gli episodi di violenza che hanno per oggetto l’inviato del tg satirico. L’ultima si è verificata domenica 12 gennaio a Monza, quando Brumotti e i suoi ragazzi sono stati aggrediti (e non è la prima volta, nella città alle porte di Milano) durante le riprese di un servizio che documentava il degrado e le attività di spaccio in un parco del capoluogo lombardo. L’aggressione L’inviato di Striscia si trovava nei pressi dei giardinetti di via Azzone Visconti, zona nota per il traffico droga nonostante la presenza delle forze dell’ordine. È lui a raccontare l’accaduto: “A un certo punto gli spacciatori si sono accorti di alcune telecamere nascoste e hanno aggredito i miei collaboratori, scambiandoli per dei poliziotti. Un membro della ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

MediasetTgcom24 : Aggredita la troupe di 'Striscia la notizia' con Vittorio Brumotti: cameraman ferito a coltellate #brumotti… - fanpage : Monza, Vittorio Brumotti aggredito con un coltello: ferito un cameraman di Striscia la Notizia - Striscia : ?????? @brumottistar e la sua troupe aggrediti a Monza ?????? Cliccate qui per ascoltare l'intero racconto del nos… -