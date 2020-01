Scontro Salvini-Azzolina su tesi copiata: “Si vergogni e vada a casa” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Scontro a distanza tra l’ex vicepremier Matteo Salvini e la neo ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina: il tema in discussione è la tesi di laurea di quest’ultima. Infatti, con un duro attacco contro la donna, Salvini dichiara che “fare peggio del ministro Fioramonti sembrava impossibile. E invece Azzolina ci stupisce”. Il neo ministro, secondo il leghista, avrebbe copiato “le tesi di laurea”. Ma Azzolina non si lascia intimidire e replica al leghista: “(Salvini ndr.) Non ha mai studiato”. Scontro Azzolina-Salvini sulla tesi Arriva via Twitter il commento di Matteo Salvini contro la neo ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. “Un ministro così non ha diritto di dare (e fare) lezioni – tuona il leghista -. Roba da matti. Si vergogni e vada a casa“. Il tema di discussione è la tesi che Lucia Azzolina ha ... Leggi la notizia su notizie

