Pasta al dente e pane tostato. I segreti che non ti aspetti se vuoi perdere peso (Di lunedì 13 gennaio 2020) Considerati nemici della dieta, gli alimenti contenenti zuccheri, carboidrati, non andrebbero demonizzati, perché anche queste sostanze sono utili per la salute psico-fisica. Basti pensare che il cervello è un organo “vegetariano”: attinge, cioè, l’energia necessaria dal glucosio. Se, per esempio, non si introducono per più giorni alimenti contenenti carboidrati, l’ipotalamo registra questa situazione di carestia e attiva l’ormone ACTH, che stimola il surrene a generare il cortisolo, il cosiddetto “ormone dello stress”. Tuttavia, è anche vero che un’alta dose di carboidrati è responsabile di un innalzamento della glicemia e della secrezione di insulina: le due maggiori responsabili dell’accumulo di peso corporeo. Come garantire, dunque, il corretto equilibrio? Se hai esagerato a tavola o la tua dieta è troppo ricca di zuccheri, puoi adottare delle semplici strategie alimentari che ... Leggi la notizia su dilei

