Pasquale Laricchia, scoop al GF Vip: parla della figlia ma nessuno sapeva che fosse papà (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il Grande Fratello Vip 4 è solo agli inizi, ma sta già regalando sorprese, colpi di scena e… scoop. I 'vipponi', come li chiama Alfonso Signorini, sono reclusi da meno di una settimana ma alcuni eventi, come l'ingresso in Casa di Serena Enardu, hanno già scatenato gli inquilini. La ex di Pago ha avuto un confronto con lui nel corso della seconda puntata. Lui non sapeva nulla dell'ingresso di Serena e del televoto e quel faccia a faccia non è stato commentato solo 'fuori', ma ha fatto discutere anche in Casa. Non ha per esempio piaciuto a Salvo Veneziano, che cena a Pago ha detto: "Serena ti ha fatto fare una pessima figura, io da uomo mi sono sentito umiliato per te, ti ha mancato di rispetto in una maniera assurda, ti ha umiliato e ti ha fatto passare da sfigato! Guarda che io l'ho seguita tutta! La storia delle bollette ecc… Chi ti ama non ti manca così di rispetto".

