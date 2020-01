Pagani, fallito furto in appartamento: denunciato un 22enne (Di lunedì 13 gennaio 2020) Cronaca di Salerno: ladri abbandonano auto e attrezzi dopo non essere riusciti a portare a termine un furto a Pagani. denunciato 22enne membro di una banda di “topi d’appartamento”. Un controllo dei Carabinieri della tenenza di Pagani ha permesso di sequestrare un kit utile ai ladri d’appartamento, con la contestuale denuncia di un ragazzo di … L'articolo Pagani, fallito furto in appartamento: denunciato un 22enne proviene da 2A News. Scritto da Luigi Maria Mormone Leggi la notizia su 2anews

Pagani fallito Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Pagani fallito