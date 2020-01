Oscar 2020: tutto su Joker, uno dei film dell'anno! (Di lunedì 13 gennaio 2020) Agli Oscar 2020 spazio anche a Joker, il film di Todd Phillips con un enorme Joaquin Phoenix, che ha ricevuto ben 11 nomination: scopriamole insieme! Joker è senz'altro uno dei film dell'anno e sarà sicuramente protagonista agli Oscar 2020: la pellicola diretta da Todd Phillips racconta le origini del personaggio ed è indipendente dai titoli che fino a questo momento hanno composto il DC Universe e in cui la parte era stata affidata all'attore premio Oscar Jared Leto. Con le sue 11 candidature, a sorpresa Joker è diventato il frontrunner agli Oscar 2020 nonché anche il primo cinecomic DC mai nominato come miglior film. Le nomination ottenute da Joker sono: miglior film, migliore regia per Todd Philips, miglior attore protagonista per Joaquin Phoenix, migliore sceneggiatura ... Leggi la notizia su movieplayer

