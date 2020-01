Omicidio Nunzia Maiorano, uccisa dal marito davanti al figlio: nuove accuse per l’uomo (Di lunedì 13 gennaio 2020) C'è una nuova accusa per Salvatore Siani, l'uomo che il 23 gennaio del 2018 uccise a coltellate la moglie, Nunzia Maiorano, a Cava de' Tirreni, nella provincia di Salerno, davanti al figlioletto di 5 anni: è quella di corruzione di minori, per la quale affronterà a breve un altro processo. Siani, in primo grado, è stato condannato a 30 anni per l'Omicidio della moglie. Leggi la notizia su napoli.fanpage

