Mario & Luigi: dopo la bancarotta di AlphaDream, Nintendo rinnova la registrazione del marchio (Di lunedì 13 gennaio 2020) Lo sviluppatore di Mario & Luigi, AlphaDream potrebbe aver chiuso per bancarotta, ma sembra che Nintendo non si stia ancora arrendendo al franchising. AlphaDream, la compagnia dietro giochi come Mario & Luigi: Bowser's Inside Story + Bowser Jr.'s Journey, Mario & Luigi: Dream Team e Mario & Luigi: Paper Jam, è stata chiusa nell'ottobre 2019 dopo "le entrate lente ed i costi di sviluppo che hanno portato lo studio in rosso".Tuttavia, all'inizio di questa settimana, Nintendo of America ha depositato un nuovo marchio per Mario & Luigi in Sud America. Come al solito, la descrizione del marchio è molto tecnica, ma non c'è dubbio che sia per la serie RPG, poiché la descrizione del marchio include esplicitamente "cartucce per giochi per computer; schede di memoria per giochi; software di giochi per computer; schede di memoria per videogiochi; software di intrattenimento

