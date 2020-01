Madre denuncia bulle della figlia: picchiata brutalmente (Di lunedì 13 gennaio 2020) Maria Guadalupe Jimenez, Madre di una adolescente di 16 anni, aveva denunciato al preside della scuola frequentata dalla figlia, la James Logan High School di Union City (California), atti di bullismo nei confronti della ragazza. Ma le due bulle che prendevano di mira la figlia se la sono presa anche con la Madre. La donna è stata picchiata ed è dovuta rimanere in ospedale per due giorni a causa delle ferite. La vicenda è successa martedì 7 Gennaio 2019, giorno in cui Maria, il marito e la figlia erano andati a scuola per parlare con il preside. “Tutto è iniziato un anno fa (2019,ndr)” ha detto Maria “Mia figlia era stata insultata inizialmente in aula, poi la situazione è degenerata”. La Jimenez sarebbe stata aggredita da almeno due adolescenti. Eder Rojas, il marito di Maria, ha descritto la scena: “Volevano colpire mia figlia, ma io l’ho coperta, non ... Leggi la notizia su notizie

