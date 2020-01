Liceo classico ‘Tasso’, vandali sfondano finestra e portone (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoÈ stata sporta nel pomeriggio di oggi regolare denuncia alla polizia sull’atto vandalico che ha interessato una finestra e la porta del Liceo classico Tasso di Salerno. A chiedere l’intervento della polizia scientifica è stato questa mattina il presidente del comitato di quartiere San Francesco, Laura Vitale dopo la “sorpresa” scoperta stamattina. Non si intuisce se l’atto vandalico è rivolto alla scuola o al comitato. Di fatti la finestra sfondata con il lancio di uno dei mattoncini rossi utilizzati per la pavimentazione della piazza antistante il Liceo è del locale che ospita l’archivio della scuola. La porta, che conduce alla sede del comitato, situato al piano terra dell’istituto, appare forzata, ma chi ha provato ad entrare si è fermato davanti al secondo portone. Sull’episodio è stata ascoltata anche alcuni rappresentanti della ... Leggi la notizia su anteprima24

umbriajournal_ : Notte Nazionale del Liceo Classico, fervono i preparativi al “Plinio il Giovane“ - winterbea_ : @kookietaae Da noi c'è lA sEraTa dEl lIceO cLasSiCo - LatinaQTW : Fondi, torna la 'Notte nazionale del Liceo Classico' tra teatro, letture e balletto -