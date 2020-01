Libia, vertice a Tunisi tra Di Maio e il presidente Said. Il ministro: “Incontro proficuo” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Libia, vertice Di Maio-Said a Tunisi. Il ministro italiano ha incontrato il presidente Tunisino per cercare un accordo sul conflitto tra Haftar e al-Sarraj. Tunisi (TunisiA) – vertice tra Di Maio e Said a Tunisi sulla Libia. Nuova missione estera per l’inquilino della Farnesina che ha incontrato il presidente Tunisino. Un colloquio per cercare di trovare un accordo sul conflitto tra Haftar e al-Sarraj. “Con il presidente – ha detto il ministro alla stampa locale – c’è stato un incontro cordiale e proficuo. Abbiamo affrontato diversi tempi, tra cui ovviamente la Libia. Riteniamo sia fondamentale coinvolgere la Tunisia e i Paesi limitrofi alla prossima conferenza di Berlino …. Insieme dobbiamo lavorare ad un nuovo approccio, che coinvolta tutti al tavolo del dialogo“. Missioni estere per Di Maio e Conte Di Maio non è ... Leggi la notizia su newsmondo

