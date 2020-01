Le scuole del “Villaggio dei ragazzi” si preparano al secondo Open day (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiMaddaloni (Ce) – “Il mio auspicio è che le famiglie comprendano che le nostre scuole rappresentano per i loro figli un ambiente sereno, idoneo a dar loro un mestiere vero ed una effettiva chance di lavoro per il post diploma. A supporto di questa affermazione, cito alcuni dati dell’annuario statistico ISTAT di fine 2019, secondo cui, a quattro anni dal diploma, i ragazzi che hanno frequentato un istituto professionale hanno trovato lavoro nel 63% dei casi; chi ha frequentato, invece, un istituto tecnico nel 58,5%: percentuali ben più alte rispetto a quella di chi, invece, ha frequentato un istituto tradizionale (26,1%). Anche le ultime tabelle Excelsior, targate Unioncamere-ANPAL, mostrano chiaramente come le figure formate dall’Istruzione tecnica e professionale siano fortemente richieste dalle aziende, che spesso addirittura affannano a trovarle”. ... Leggi la notizia su anteprima24

