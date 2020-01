La vera storia di Amethyst Realm: “Ho una relazione con un fantasma e voglio avere un figlio da lui” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Amethyst Realm è una donna come le altre, tuttavia 11 anni fa qualcosa nella sua vita è cambiato. Infatti ha deciso di rinunciare ad avere relazioni con gli uomini scegliendo invece di averle con i fantasmi. Poco tempo fa ha annunciato di avere iniziato una storia molto seria con uno di loro, tanto da immaginare di metter su famiglia. “Abbiamo pensato di avere un figlio fantasma” Amethyst è una consigliera spirituale ed ha confessato che nella sua vita ha avuto ben 20 rapporti sessuali con dei fantasmi. Da qualche tempo però ha una storia seria, tanto che lei e il suo fidanzato fantasma hanno deciso di avere un bambino (fantasma). Ecco cosa ha detto al riguardo: “È piuttosto serio, infatti abbiamo pensato di avere un figlio fantasma. So che sembra pazzesco ma ci ho pensato e non penso che sia del tutto fuori questione.” La donna infatti crede sia possibile ... Leggi la notizia su velvetgossip

