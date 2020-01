Incidente sugli sci in Val Badia: in rianimazione lo chef bergamasco Giancarlo Morelli (Di lunedì 13 gennaio 2020) Lo chef bergamasco Giancarlo Morelli è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Bolzano in seguito a una grave caduta sugli sci in Val Badia che gli ha provocato una commozione cerebrale e fratture multiple a una gamba. È stato sottoposto a un delicato intervento durato sei ore. ”È un po’ spezzettato ma sta bene e in rapida ripresa", è il messaggio pubblicato su Instagram dalla famiglia. Leggi la notizia su fanpage

